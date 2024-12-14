Türkiye’nin Suriye açıklamalarına Tahran’dan itiraz

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Suriye’deki Esad hükümetinin düşüşüne dair yaptığı son açıklamalara İran’dan itiraz geldi.

Tahran Times'a göre, Fidan’ın, Türkiye’nin Rusya ve İran’ı askeri müdahaleden vazgeçirdiği yönündeki iddiaları doğru değil.

Fidan, dün bir röportajda “Rusya ve İran ile konuşup askeri olarak denkleme girmemelerini söyledik." diye iddia etmişti.

Ancak Tahran Times’a göre, geçen hafta Doha’da yapılan müzakerelerde farklı bir çerçeve üzerinde mutabık kalındı.

Tahran Times, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da imzaladığı Doha mutabakatında, Suriye krizinin siyasi yollarla çözülmesi ve Esad hükümeti ile silahlı muhalif grupların müzakere masasına oturması gerektiği konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.