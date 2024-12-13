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13 Ara 2024 20:18

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Bağdat'ta

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Bağdat'ta

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'daki diplomatik temaslarının ardından planlamada olmayan bir ziyaret gerçekleştirerek Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'nin geleceğine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Başbakan Muhammed Şii el-Sudani ile görüşmeye, Irak başkenti Bağdat'a gitti.

Blinken'ın ziyaretinin habersiz bir ziyaret olduğu bildirildi.

News ID 1922560

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