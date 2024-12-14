ABD'nin Rusya'nın petrol gelirlerini engelleme çabaları sürüyor

TASS'ın haberine göre, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Washington'un Ukrayna'yı desteklemek amacıyla etkili olabilecek her türlü adımı atacağını ve bunlar arasında Rusya'nın petrol gelirlerini engellemenin de bulunduğunu söyledi.

Yellen, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Burada pek çok olasılık var. Yaptırımları önceden açıklamıyoruz, ancak her zaman petrol gelirlerine dikkat ediyoruz. Eğer Rusya'nın petrol gelirlerini daha fazla engellemenin bir yolunu bulabilirsek, bu Ukrayna'yı güçlendirecektir. Dolayısıyla bu seçenek hâlâ masamızda." ifadelerini kullandı.

Yellen, Washington ve müttefiklerinin ayrıca Rus petrolü için belirlenen fiyat tavanının düşürülmesi seçeneğini de değerlendirebileceğini ekledi.

Avrupa Birliği'nin Rusya'nın petrol ürünlerine yönelik yaptırımları, 5 Aralık 2022'de yürürlüğe girdi. G7 ülkeleri, Avrupa Birliği ve Avustralya, Rus petrolü için varil başına 60 dolarlık bir fiyat tavanı uyguladı. 5 Şubat 2023'ten itibaren benzer sınırlamalar Rusya'nın petrol ürünleri için de devreye alındı ve ürünün türüne bağlı olarak 100 ve 45 dolar tavan fiyat belirlendi.