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14 Ara 2024 15:02

Irak, Suriyeli askerler için kamp kuruyor

Irak, Suriyeli askerler için kamp kuruyor

Bir Iraklı yetkili, Irak Savunma Bakanlığı'nın Enbar vilayetinde 2.150 Suriyeli askeri barındırmak için bir kamp inşa edilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Rutba Valisi İmad el-Duleymi, Irak Savunma Bakanlığı'nın Enbar vilayetindeki askeri birimlere, 2.150 Suriyeli askerin barınması için yüzlerce çadırdan oluşacak bir kamp kurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

El-Duleymi, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek verdikleri gerekçesiyle misilleme korkusu yaşayan Suriyeli askerlerin, Esad rejiminin düşmesinin ardından Irak makamlarına teslim olduklarını belirtti.

Middle East News’ün aktardığına göre, bu ayın 7’sinde Irak hükümeti sözcüsü Bassim el-Awadi, Irak'ın onayıyla 2 bin Suriyeli askerin tam teçhizatlı olarak Irak'a giriş yaptığını açıklamıştı.

Bir kaynak ise Sky News’e, 1.650 Suriyeli asker ve sivil personelin el-Bukemal sınır kapısından Irak topraklarına girdiğini ifade etmişti.

News ID 1922586

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