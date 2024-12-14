Irak, Suriyeli askerler için kamp kuruyor

Rutba Valisi İmad el-Duleymi, Irak Savunma Bakanlığı'nın Enbar vilayetindeki askeri birimlere, 2.150 Suriyeli askerin barınması için yüzlerce çadırdan oluşacak bir kamp kurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

El-Duleymi, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek verdikleri gerekçesiyle misilleme korkusu yaşayan Suriyeli askerlerin, Esad rejiminin düşmesinin ardından Irak makamlarına teslim olduklarını belirtti.

Middle East News’ün aktardığına göre, bu ayın 7’sinde Irak hükümeti sözcüsü Bassim el-Awadi, Irak'ın onayıyla 2 bin Suriyeli askerin tam teçhizatlı olarak Irak'a giriş yaptığını açıklamıştı.

Bir kaynak ise Sky News’e, 1.650 Suriyeli asker ve sivil personelin el-Bukemal sınır kapısından Irak topraklarına girdiğini ifade etmişti.