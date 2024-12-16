Kırgızistan Başbakanı görevden alındı

Rusya'nın devlet haber ajansı RIA, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Başbakan Akılbek Caparov'u görevden aldığını duyurdu.

2021 yılından bu yana hükümetin başında bulunan Akılbek Caparov'un görevden alınma nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, yerine kimin atanacağı konusu da belirsizliğini koruyor.

Orta Asya'nın dağlık bir ülkesi olan ve eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinden biri olarak bilinen Türki cumhuriyetlerden Kırgızistan, bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana siyasi ve sosyal istikrarsızlıklarla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, ülke ekonomisi büyük ölçüde Rusya'da çalışan göçmen işçilerin gönderdiği dövizlere dayanıyor. Göçmen işçilerin yurt dışından yaptığı para transferleri, Kırgızistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık beşte birini oluşturuyor.