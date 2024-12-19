Pezeşkiyan, Filistin ve Lübnan konusunda İran’ın beş önerisini açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Lübnan ve Filistin ile ilgili olarak İran’ın beş önemli önerisini D-8 Zirvesi’nde sundu.

Pezeşkiyan, Filistin’e yönelik desteklerin arttırılması amacıyla şu beş öneriyi gündeme getirdi:

1- Filistin’in kalkınma ve yeniden inşası için D-8’in destek programının oluşturulması.

2- Gazze’deki savaşı durdurmak ve uluslararası insani yardım göndermek amacıyla İslam İşbirliği Örgütü’nün iletişim grubu ile birlikte D-8’in bir temas grubu oluşturması.

3- Gazze ve Lübnan’ın yeniden inşası için D-8’in fon kurması ve bu bölgelerin sakinlerinin rehabilitasyonu ve iyileştirilmesi.

4- İsrail rejiminin apartheid olarak tanınması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 3379 sayılı kararının yeniden hayata geçirilmesi için ortak çabalar.

5- Filistin’in haklarını savunmak amacıyla D-8 üyeleri arasında ortak bir hukuki komite kurulması ve İsrail yetkililerinin Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için mücadele edilmesi.

Pezeşkiyan, bu önerilerin uluslararası alanda Filistin halkının haklarının savunulması ve bu bölgedeki insani krizin çözülmesi için önemli bir adım olacağını belirtti.