Pezeşkiyan: İslam ülkeleri birleşerek İsrail'in saldırganlığı karşısında durmalı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Kahire’de düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (D-8) Liderler Zirvesi’nde konuşma yaptı.

Batı Asya bölgesindeki son gelişmelere atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 14 ayı aşkın bir süredir Batı Asya bölgesinin, özellikle Gazze ve Güney Lübnan, şimdi de İslam ülkesi olan Suriye’nin, gaspçı İsrail rejiminin büyük saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

Siyonist rejimin sivillere yönelik soykırımına dikkat çeken Pezeşkiyan, “Kadınların, çocukların ve savaştan etkilenen insanların öldürülmesi, Siyonist rejimin güvensizliği yaymada gayri meşru hedeflerinin yeni boyutlarını ortaya çıkardı” ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan konuşmasının devamında İslam ülkelerinin birleşerek Siyonist rejimin saldırganlığı karşısında durması gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, “Daha pratik ve acil tedbirlerle kriz bölgelerinde sevdiklerimizin daha fazla zarar görmesini önlemek dini, hukuki ve insani görevimizdir” dedi.

Pezeşkiyan, “Mısır'ın D-8 Teşkilatı’nın başkanlığı döneminde, üyeler arasındaki dostluk ve kardeşliğin derinleşeceğine ve kapsamlı işbirliğinin artırılması sürecinde ciddi adımlar atılacağına tanık olacağımızı umuyorum” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, İran’ın D-8 ortak fikir bankası ve sermayesini oluşturmaya, ortak bilim ve teknoloji parkları oluşturmaya, profesör ve öğrenci değişimi yapmaya ve gençlere girişimcilik eğitimi vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan D-8 ülkeleri arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerek, “Ticaret hacmi şu anda teşkilatın 2030 vizyonunun çok uzağındadır. Mısır'ın D-8 başkanlığı döneminde üyeler arasındaki ticaretin hızlanmasına tanık olacağımızı temenni ediyorum” diye konuştu.