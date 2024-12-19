  1. Türkiye
19 Ara 2024 18:51

Erdoğan'dan İsrail'e silah ambargosu vurgusu

Erdoğan'dan İsrail'e silah ambargosu vurgusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmasında, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasının, İsrail ile ticaretin sonlandırılmasının ve uluslararası alanda tecrit edilmesinin çok mühim olduğunun altını çizdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

-İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz

-(İsrail-Filistin) Uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır.

-Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum.

-İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir.

-Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır.

-Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz.

-Bölgemizde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak hep birlikte daha fazla çaba harcamalıyız.

-İsrail'in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimlerini genişletmesi dahil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz.

News ID 1922691

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler