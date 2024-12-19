Erdoğan'dan İsrail'e silah ambargosu vurgusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

-İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz

-(İsrail-Filistin) Uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır.

-Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum.

-İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir.

-Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır.

-Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz.

-Bölgemizde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak hep birlikte daha fazla çaba harcamalıyız.

-İsrail'in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimlerini genişletmesi dahil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz.