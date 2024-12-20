Hazar ülkelerinden ''mersin balığı'' kararı

Hazar'a kıyıdaş ülkeler Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran, Hazar Denizi'nde ''mersin balığı''nın ticari olarak avlanması yasağını 2025 yılına kadar uzattı.

Taraflar gelecek yıl için havyar ve mersin balığı ihracatına yönelik kota konulmaması konusunda mutabakata vardı.

Havyarı ile ünlü ve altın yumurtlayan balık diye adlandırılan mersin balığı Hazar Denizi, Karadeniz ve Azak Denizi’nde yaşıyor. Aşırı avlanma, bu değerli balıkların azalmasında en büyük neden olarak gösteriliyor.