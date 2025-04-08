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8 Nis 2025 10:17

Hürmüzgan’dan Rusya’ya 6 ton havyar balığı ihracatı

Hürmüzgan’dan Rusya’ya 6 ton havyar balığı ihracatı

Hürmüzgan Balıkçılık Genel Müdürü Mesut Barani, Rudan ilçesinden 6 ton havyar balığının Rusya’ya ihraç edildiğini açıkladı.

Hürmüzgan Balıkçılık Genel Müdürü Mesut Barani, çiftlikte toplamda yaklaşık 9.8 ton ağırlığında 650 adet mersin balığının hasat ve satış işleminin gerçekleştiğini belirtti.

Barani, yıllık 50 ton et üretim kapasitesine sahip bu çiftliğin, Hürmüzgan ve ülke genelinde en modern ve verimli çiftliklerden biri olduğunu vurguladı.

Hürmüzgan’ın son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliği alanında önemli adımlar attığını belirten Barani, “Bu eyalet  yılda 25 tonun üzerinde mersin balığı üretimiyle dikkat çekiyor. Bu tür balıklar, daha önce yalnızca ülkenin kuzeyinde yetiştirilirken, artık Hürmüzgan'da da başarıyla üretiliyor” dedi.

 

News ID 1925840

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