Siyonistlerin Suriye saldırısı İran’ın haklı olduğunu gösterdi 

D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Al Ghad gazetesine verdiği demeçte gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Irakçi, İsrail rejiminin bölgede işlediği askeri saldırılarına tepki göstererek, ''Siyonistlerin Gazze ve Lübnan savaşındaki davranışları ve bu rejimin Suriye'ye yönelik saldırıları, İran'ın Siyonist İsrail tehdidine ilişkin uyarılarının doğruluğunu gösterdi.’’ dedi.

Irakçi, ''Astana süreci çerçevesinde Suriye tarafına kendi halkı ve siyasi muhalif gruplarla nasıl etkileşim kuracağına dair tavsiyelerde bulunuyorduk, ancak Şam (Beşar Esad) hükümeti bağımsızdı ve İran veya Rusya'nın kontrolü altında değildi.’’ dedi.

İslami Direniş Ekseni hakkında Irakçi, ''Direniş gruplarının İran'ı takip ettiği ve İran'ın emri altında olduğu düşüncesi yanlıştır.’’ ifadesini kullandı.

Irakçi sözlerine şöyle devam etti: ''İran, Direniş Cephesi’nin bileşenleriyle Siyonist rejime karşı mücadele etme ve Filistin halkını destekleme hedefini paylaşıyor ve direniş gruplarının her biri bağımsız olarak hareket ediyor.’’

İran’ın IŞİD ve diğer terör gruplaryla mücadele kapsamında Suriye’de askeri danışmanlık yaptığını belirten Irakçi, bu ülkede sistemin çökmesi nedeniyle terör tehdidinin Suriye'ye geri dönmesine karşı uyarıda bulundu.

