Siyonist rejim Suriye'deki eylemlerinden sorumlu tutulmalı

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccetülislam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd, bugün Cuma namazı hutbesinde yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi.

Hüccetülislam Ebutorabiferd, ''Siyonist rejim, Lübnan'ın güneyinde İslami direniş ve Hizbullah karşısında askeri hedeflerine ulaşamadı ve ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı.'' dedi.

Siyonist İsrail'in devam eden Suriye saldırılarına tepki gösteren Hüccetülislam Ebutorabiferd, şunları kaydetti:

''Bu rejim, Amerikan-Siyonist ittifakının başarısızlıklarını durdurmak için bölgedeki bazı ülkelerin işbirliğiyle, şiddete başvurarak Suriye'ye barbarca saldırdı.

Suriye'nin ekonomik ve savunma altyapısının çökmesine zemin hazırlayanlar ve Amerikan ve Siyonist düşünce kuruluşlarıyla işbirliği kuranlar, mutlaka İslam ümmeti önünde hesap vermelidir.''

Tahran Cuma Namazı Hatibi Hüccetülislam Ebutorabiferd, Siyonist İsrail'in Suriye eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.