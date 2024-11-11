İran-Irak güvenlik işbirliği Tahran'da ele alındı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Tahran'ı ziyaret eden Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile bir araya geldi.

Tahran ve Bağdat arasındaki tüm alanlarda çok iyi ilişkilere atıfta bulunan Irakçi, güvenlik ve ekonomik alanındaki iki ülkenin işbirliği yapmasının çok önemli olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ve ayrıcalıklı olduğunu vurgulayan Irakçi, "Irak'ın güvenliğini İran'ın güvenliği olarak görüyoruz bu nedenle güvenlik anlaşmasının tam olarak uygulanmasıyla bölgede istikrarlı güvenliğin sağlanacağını umuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Irak ziyaretinin önemli kazanımlarına değinen Irakçi, Pezeşkiyan’ın iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesinin bizzat takip ettiğini aktardı.

El-Araci ise "İki Müslüman, kardeş ve komşu olan İran ve Irak, sınır güvenliği ve bölgede istikrarının tesisi ikili düzeyde ayrıcalıklı ilişkilere sahiptir" ifadesini kullandı.

El-Araci ayrıca Irak'ın İran'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüğünü ve İran'a yönelik her türlü güvenlik karşıtı önlemin merkezi hükümet ve IKBY tarafından karşılanacağının garantisini verdi.

Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeleri ele alan iki yetkili Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki savaş suçlarının bir an önce durdurulması ve mültecilere insani yardım gönderilmesi için İslam ülkeleri arasında daha fazla çaba gösterilmesini vurguladı.