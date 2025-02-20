Şehit olduktan sonra yerine getirilen Sinvar'ın vaadi (+video)

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, İsrail'in 7. televizyon kanalı, Gazze'de öldürülen Siyonist esirlerin ve hayatta olan birkaç Siyonist tutuklunun karşılığında çok sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasına ilişkin şöyle yazdı: "Yahya Sinvar, müebbet hapis cezası çeken tutukluların ve uzun süreli hapis cezası çekenlerin serbest bırakma sözünü tuttu."

Yahya Sinvar hayattayken şöyle demişti: "Açıkça ilan ediyoruz ki, Yüce Allah'ın izniyle, düşman hapishanelerindeki bütün Filistinli tutukluları serbest bırakacağız."