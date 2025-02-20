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20 Şub 2025 21:29

Şehit olduktan sonra yerine getirilen Sinvar'ın vaadi (+video)

Şehit olduktan sonra yerine getirilen Sinvar'ın vaadi (+video)

Siyonist bir medya kuruluşu, şehit Yahya Sinvar'ın Filistinli tutukluları serbest bırakma sözünün, şehit edilmesinden birkaç ay sonra yerine getirildiğini itiraf etti.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, İsrail'in 7. televizyon kanalı, Gazze'de öldürülen Siyonist esirlerin ve hayatta olan birkaç Siyonist tutuklunun  karşılığında çok sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasına ilişkin şöyle yazdı: "Yahya Sinvar, müebbet hapis cezası çeken tutukluların ve uzun süreli hapis cezası çekenlerin serbest bırakma sözünü tuttu."

Yahya Sinvar hayattayken şöyle demişti: "Açıkça ilan ediyoruz ki, Yüce Allah'ın izniyle, düşman hapishanelerindeki bütün Filistinli tutukluları serbest bırakacağız."

News ID 1924582

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