Şehit Nasrullah'ın defnedileceği yer belli oldu

Şarkul Avsat gazetesi 27 Eylül’de Siyonist İsrail’in terör saldırısı sonucu şehit olan Seyyid Hasan Nasrullah’ın defnedileceği yerin belli olduğunu iddia etti.

Hizbullah yetkililerinin aldığı karara göre, Nasrullah’ın cenazesi, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı’na giden eski bir yol üzerindeki bir arsaya gömülecek ve kabrinin üzerine türbe inşa edilecek.

Şehit Safiyuddin'in cenazesi Deyr Kanun kasabasına defnedilecek

Seyyid Haşim Safiyuddin'in cenazesi ise Deyr Kanun kasabasına defnedilecek.

Daha önce Hizbullah yetkilisi Mahmud Kumati, “Sayın Genel Sekreter'in cenaze törenini, onun ruhuna ve şehadetine ve yoldaşı Seyyid Haşim'in (Safiyuddin) ruhuna yakışır bir cenaze töreni düzenlemek için erteledik.” demişti.