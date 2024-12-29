İran'da bugün fitnecilere karşı halk gösterilerinin yıldönümü

30 Aralık 2009 yılında İran halkının tek vücut muhteşem hareketi İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin de tabiriyle, tarihe altın harflerle kazınan ve zirveleri feth eden büyük bir hareket olup halkın basiret, konum tanımı iman ve iradesinden kaynaklanmış ve İslam Devrimi tarihinde yeni bir sayfa açmıştır.

İran halkı bu günde kendi basiretleri tüm siyasi olup bitenleri dikkat de bulundurduğunu ve fitnecilere ülkede faaliyet izni vermeyeceğini ispatlamıştır.

2009 seçimlerinden sonra Veli-yi Fakih’in gücünü azaltmayı amaçlayan düşman komplolarına karışan bazı adaylar söz konusu komplolara yardım edip sulta düzeninin programını uygulamışlardı. İran halkı ise 30 Aralık 2009 tarihinde İslam Devrimi ve İslam karşıtı güçlerin bütün komplolarını her yönüyle etkisiz hale getirmiştir.

30 Aralık 2009 destanının yıldönümü merasimi her sene olduğu gibi Tahran’ın yanı sıra ülkenin dört bir yanında geniş kapsamlı olarak yapıldı.