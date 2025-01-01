Azerbaycan, İran'ın maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyyid Cafer Meryan bakanlığa çağırıldı.
Meryan'a, Azerbaycan'a yönelik provokasyonlara son verilmesi uyarısında bulunuldu.
Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyyid Cafer Meryan'ı, bakanlığa çağırdı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyyid Cafer Meryan bakanlığa çağırıldı.
Meryan'a, Azerbaycan'a yönelik provokasyonlara son verilmesi uyarısında bulunuldu.
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