  1. Azerbaycan
1 Oca 2025 15:33

Azerbaycan, İran'ın maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

Azerbaycan, İran'ın maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyyid Cafer Meryan'ı, bakanlığa çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyyid Cafer Meryan bakanlığa çağırıldı.

Meryan'a, Azerbaycan'a yönelik provokasyonlara son verilmesi uyarısında bulunuldu.

News ID 1923031

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