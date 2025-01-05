Fransa’nın Afrika sömürüsü bitiyor!

Afrika ülkesi Senegal’in ardından Fildişi Sahili de Fransız askerlerinin ülkeden çekileceğini duyurdu.

Fildişi Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ülkesindeki Fransız askeri üssünün kendilerine teslim edileceğini belirterek, “Fransız güçlerinin koordineli ve organize bir şekilde çekilmesine karar verdik” açıklamasını yaptı.

Çekilmenin bu ay başlayacağını söyleyen Ouattara, Fransız ordusu tarafından yönetilen Port Bouét askeri piyade taburunun Fildişi birliklerine teslim edileceğini bildirdi.

Fildişi Sahili’nde on yıllardır askeri varlık gösteren Fransız ordusunun ülkede yaklaşık 600 personeli var.

Fransız birliklerinin ülkelerini terk etmesini isteyen ülkeler arasında Mali, Burkina Faso, Nijer, Senegal ile Çad yer alıyor.

Fransız birlikleri artık sadece 1500 askerle Cibuti’de ve 350 askerle Gabon’da kalacak.