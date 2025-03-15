Burkina Faso'da onlarca Müslüman öldürüldü

Burkina Faso'da ordu güçleri ve orduya bağlı milisler, 10-11 Mart günlerinde ülkenin batısındaki Solenzo kenti ve çevresinde onlarca Müslüman sivili katletti.

11 Mart'tan itibaren sosyal medyada dolaşıma giren videolarda hayatını kaydeden onlarca erkek, kadın ve çocuğun yanı sıra elleri ve ayakları bağlı, bazıları gözle görülür şekilde yaralanmış kişiler görülebiliyor.

Videolarda silahlı adamlar cesetlerin yanında duruyor ya da cesetlerin arasında yürüyor, gözaltına alınanlara talimat veriyor ve insanlara hakaret ediyor.

Silahlı adamlar, Volontaires pour la défense de la patrie (Vatanı Savunma Gönüllüleri ya da VDP) olarak bilinen orduya bağlı milislerin üniformalarını giyiyor.