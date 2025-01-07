Netanyahu: İran bizim için en büyük tehdit

El-Cezire’nin haberine göre, Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada bölgedeki gelişmeler hakkında yeni iddialarda bulundu.

Netanyahu, İran’ın tehdidinin devam ettiğini ve gelecekteki olaylara karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

Siyonist Rejim Başbakanı, yıllardır İran’ın hem doğrudan hem de vekil güçleri aracılığıyla en büyük tehdit olduğunu anladıklarını ileri sürdü.

Direniş ekseninin İsrail’e ağır darbeler vurmasına değinmeyen Netanyahu, "İran eksenine çok güçlü bir şekilde darbe vurduk." iddiasında bulundu.

Netanyahu, İran ekseninin hala ayakta olduğunu ve sahaya giren başka güçlerin de bulunduğunu söyledi.

Siyonist Rejim Başbakanı ayrıca, Orta Doğu’daki durumun köklü değişimlere tanık olduğunu iddia etti.