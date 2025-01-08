Ayetullah Hamanei: Haşdi Şabi daha fazla güçlendirilmeli

Resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

Ayetullah Hamanei, görüşme sırasında İran ve Irak halklarının tarihsel, kültürel ve dini bağlarına vurgu yaparak, bu bağların iki ülke arasındaki işbirliğinin temel dayanağı olduğunu belirtti. Ayetullah Hamanei, Irak’ta istikrarın ve güvenliğin sağlanmasının, bölge barışını doğrudan etkileyen önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

ABD'nin Irak'taki varlığını eleştiren Ayetullah Hamanei, ''Kanıtlar Amerikalıların Irak'taki varlıklarını sürdürmeye çalıştıklarını gösteriyor. Bu işgale karşı ciddi bir şekilde tepki gösterilmeli.'' dedi.

Amerikan işgal güçlerinin Irak'taki varlığının yasa dışı olduğunu ifade eden İslam Devrimi, bunun Irak halkının ve Bağdat hükümetinin çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei, Irak'ta gönlüllü halktan oluşan Haşdi Şabi birliğinin daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki gelişmelere ve özellikle Suriye'deki duruma da değinen Ayetullah Hamanei, ''Bu gelişmelerde yabancı hükümetlerin rolü açıkça ortadadır.'' diye konuştu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani ise İran’ın Irak’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda işbirliğini derinleştirme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Görüşmede İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da hazır bulundu.

Sudani, bu sabah resmi ziyaret çerçevesinde Tahran’a geldi. Mehrabad Havalimanına iniş yapan Sudani'yi İran Ekonomi Bakanı Abdulnasır Himmati karşıladı.

Başbakan Sudani, Tahran temasları kapsamında Saadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında açıklama yapan Mesut Pezeşkiyan, Sudani ile görüşmelerinin “iyi” geçtiğini bildirerek, ikili ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği, Suriye'deki gelişmeler, bölgedeki durum ve daha birçok konuyu ele aldıklarını dile getirdi.

Irak Başbakanı Sudani'nin İran'a son ziyareti, 22 Mayıs'ta gerçekleşti.