''Öcalan, Ocak ayının sonunda ev hapsine alınacak'' iddiası

Rudaw TV’de Hêvidar Zana’nın sunduğu bültene katılan Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi, DEM Parti heyetinin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme ile devam eden süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Semavi'nin iddiasına göre, bu ayın sonunda Öcalan ev hapsine alınacak. Öcalan’ın kendisi muhatap olacak ve görüşmelerini sürdürecek.

TBMM Başkanvekili DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.