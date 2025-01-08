  1. Türkiye
8 Oca 2025 20:08

''Öcalan, Ocak ayının sonunda ev hapsine alınacak'' iddiası

''Öcalan, Ocak ayının sonunda ev hapsine alınacak'' iddiası

Araştırmacı-yazar Abdurrahim Semavi, bu ayın sonunda Öcalan'ın ev hapsine alınacağını ileri sürdü.

Rudaw TV’de Hêvidar Zana’nın sunduğu bültene katılan Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Semavi, DEM Parti heyetinin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme ile devam eden süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Semavi'nin iddiasına göre, bu ayın sonunda Öcalan ev hapsine alınacak. Öcalan’ın kendisi muhatap olacak ve görüşmelerini sürdürecek.

TBMM Başkanvekili DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

News ID 1923247

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