Siyonist Rejim ordusu Lübnan'da patlamalar gerçekleştirdi

El-Neşra'nın haberine göre, Siyonist Rejim ordusu Güney Lübnan'daki düşmanca eylemlerine devam ediyor.

El-Neşra’nın Güney Lübnan’daki muhabiri, Siyonist Rejim ordusunun "Kefr Kela" köyünde şiddetli bir patlama gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gelen raporlara göre, patlama o kadar güçlüydü ki sesi Güney Lübnan'ın doğu sınırlarının farklı bölgelerinden duyuldu.

Ayrıca, El-Neşra'nın Güney Lübnan'daki muhabiri, Siyonist Rejim ordusunun "Ayta el-Şab" köyünde 3 patlama daha gerçekleştirdiğini belirtti.

Kısa bir süre önce medya kaynakları, Siyonist Rejim ile Hizbullah arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana, Siyonist Rejim ordusunun ateşkesi 401 kez ihlal ettiğini bildirmişti.

Lübnan Haber Ajansı, İsrail tanklarının Bent Cübeyl belediye başkanının evine ateş açtığını bildirdi. Ayrıca İsrailli askerler bu sabah Marun el-Ras çevresinde hareketlilik gösterdi ve casusluk amaçlı insansız hava araçları bölge üzerinde uçuş yaptı. Siyonist askerler, Meys el-Cebel köyünden geçerken 6 kişiyi kaçırdı ve bunlardan 3'ünü serbest bıraktı.

Siyonist Rejim ordusu, Lübnan ordusuyla işbirliği içinde birkaç şehidin naaşını çıkarmaya çalışan Lübnanlı kurtarma ekipleri çalışırken Alme el-Şab üzerinde aydınlatma fişekleri attı. Bu eylemin ardından kurtarma ekipleri ve Lübnan ordusu bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. İşgalci ordu ayrıca Hula ve Meys el-Cebel köylerinde birkaç evi daha yıktı.