Grossi: Erakçi’ye acil görüşme teklif ettim

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’ye acil bir görüşme önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Grossi yaptığı yazılı açıklamada, İran ile ajans arasındaki işbirliğinin yeniden başlamasının, başarılı bir anlaşmaya ulaşmanın anahtarı olduğunu belirtti.

Grossi İran Dışişleri Bakanı ile yapılacak bir görüşmenin, İran’ın nükleer programı konusundaki uzun süredir devam eden anlaşmazlığa diplomatik bir çözüm getirebileceğini ifade etti.

Başkan Grossi açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Çatışma başlamadan önce ve çatışma süresince defalarca vurguladığım gibi, nükleer tesislere saldırı düzenlenmemelidir. Böyle bir eylem, ciddi bir radyasyon kazası riskini gerçek bir tehlikeye dönüştürür."