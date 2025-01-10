İran Hükümet Sözcüsü'nden "başkentin taşınması" açıklaması

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, başkentin Mekran'a kesin olarak taşınacağına ilişkin yorumlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Ben başkentin Mekran'a taşınacağını söylemedim; yalnızca iki kurulun oluşturulduğunu ifade ettim. Bu kurullardan biri mevcut başkentin sorunlarını tespit etmek için çalışırken, diğeri deniz odaklı ekonominin, özellikle Mekran'daki güçlü yönlerini incelemektedir. Bu ifadelerden başkentin Mekran'a taşınacağı sonucu çıkartılamaz."

Hükümet Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu açıklamalar yalnızca bir çalışmanın sürdüğünü ifade ediyor. Daha önce de belirttiğim gibi, bu konuda üniversitelerin, uzmanların ve seçkinlerin görüşlerini duymaya hazırız."

Muhacirani, mevcut başkentin sınırlı yaşam alanlarına sahip olduğuna dikkat çekerek, şunları vurguladı: "Bunlar arasında su sorunu ve Alborz sıradağlarının durumu gibi sorunlar yer alıyor. Dağların bazı bölgelerinde, neredeyse zirveye kadar evler inşa edilmiş durumda."

Başkentin taşınması konusunun eski bir mesele olduğunu hatırlatan Muhacirani, yaklaşık 30 yıldır bu konuda çalışmalar yapıldığını belirterek, "Dünyada da bu konuda çeşitli deneyimler bulunmaktadır. Ancak benim açıklamalarımdan çıkarılan sonuç doğru değildir." diye konuştu.