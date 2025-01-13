İran Dışişleri Bakanı, Suriye özel temsilcisini atadı

İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Irakçi, bir kararname ile Muhammed Rıza Rauf Şeybani'yi Suriye Özel Temsilcisi olarak atadı.

Kararnamede, Batı Asya bölgesinde önemli bir ülke olan Suriye’nin istikrarı ve huzurunun bölgesel barış ve güvenlik üzerindeki etkisine vurgu yapıldı.

Karanamede ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması ile halkın kendi kaderini belirleme iradesine saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

Rauf Şeybani'nin, bölgedeki dost ülkeler ve ilgili tüm taraflarla iş birliği içinde görevini yerine getirmesi ve elde ettiği sonuçları düzenli olarak Bakan'a raporlaması talimatı verildi.