Brüksel: Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma planını inceliyoruz

Armenpress'in haberine göre, Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Kaja Kallas'ın sözcüsü Anita Hipper, bugün yaptığı açıklamada, "Brüksel, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatmaya yönelik hükümet tarafından onaylanan planını analiz edecek ve sonuçlarını Erivan ile tartışacak" dedi.

Ermenistan hükümeti, iki gün önce ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatmayı öngören bir planı onayladı.

Bu plan, Ermenistan Parlamentosu'nda tartışmaya açılacak.

Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu'nun sözcüsü, bu konuya ilişkin olarak, "Bu durumdan haberdarız ve planı analiz ettikten sonra Ermenistan yetkilileriyle inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Avrupa Birliği'nin, Ermenistan'ın sosyal ve ekonomik dayanıklılığını artırmak, bağlantı, ticaret ve enerji çeşitliliğini güçlendirmek amacıyla 2024-2027 dönemi için bu ülkeye sağladığı mali yardımı 270 milyon Euro'ya çıkardığı belirtildi.