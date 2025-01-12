Malala Yusufzay: İsrail, Gazze’nin eğitim sistemini yok etti

Kudüs Haber Ajansı'na göre, Pakistanlı aktivist ve Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, İslamabad'da düzenlenen bir toplantıda "İsrail, Gazze'nin eğitim sistemini yok etti." dedi.

Malala Yusufzay, Pakistan'da Müslüman ülkelerden onlarca temsilcinin katıldığı, kız çocuklarının eğitimiyle ilgili bir toplantıda yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki üniversiteleri ve okulların yüzde 90'ından fazlasını yok etti. Ayrıca, okullarda sığınan sivilleri körü körüne katlediyor." ifadelerini kullandı.

Malala, "Filistinli çocuklar hayatlarını ve geleceklerini kaybetti. Bir Filistinli kız çocuğu, okulu bombalanır ve ailesi öldürülürse hak ettiği geleceği inşa edemez." dedi.

Pakistanlı aktivist ayrıca, "İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal etmesini kınamaya devam edeceğim." diye konuştu.

Malala Yusufzay, 2012 yılında Pakistan'ın Swat Vadisi'nde, Afganistan sınırına yakın bir bölgede, bir okul otobüsünde Taliban tarafından saldırıya uğramış ve 2014 yılında 17 yaşında Nobel Barış Ödülü'nü kazanarak bu ödülü alan en genç kişi olmuştur.