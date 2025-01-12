İtalya'da tutuklanan İran vatandaşı serbest bırakıldı

16 Aralık'ta İtalya'nın Milano Malpensa Havaalanı'nda gözaltına alınan İran vatandaşı Muhammed Abedini serbest bırakıldı.

İran Yargı Erki'nden yapılan açıklamaya göre, İtalya'da tutuklanan seçkin vatandaşımız Muhammad Abedini, önümüzdeki birkaç saat içinde ülkeye geri dönecek.

Yaşanan yanlış anlaşılma üzerine tutuklanan İranlı mühendis Abedini'nin serbest bırakılması için İran Dışişleri Bakanlığı ve İstihbarat Bakanlığı İtalyan tarafıyla görüşme yürütmüştü.

Son günlerde İtalyan medyası da İran ile İtalya istihbarat servisleri arasındaki olumlu ilişkilere dikkat çekmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı da Muhammed Abedini'nin serbest bırakıldığını doğruladı