Siyonistler Batı Şeria'daki ev ve araçlara saldırdı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden Siyonistler, Nablus'un güneyinde Filistinlilerin araçlarına taş ve biber gazıyla saldırı düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailli grup, Nablus'un güneyinde Filistinlilerin evlerine taş ve boş şişeler attı.

Saldırılarda yaralanan olmadı.

İsrail ordusu da Filistinlilere ait yüzlerce aracın Nablus'un güneyindeki Avrata kontrol noktasından ve Kalkilya'nın doğusundaki Cebbara kontrol noktasından geçişini engelledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık düzenledikleri saldırılarla, işgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinliler için hayatı daha da zor bir hale getiriyor.