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18 Oca 2025 09:30

Kolombiya'da silahlı gruplar arasında çatışma: 30 ölü

Kolombiya'da silahlı gruplar arasında çatışma: 30 ölü

Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve FARC'a bağlı 33. cephe arasındaki şiddetli çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Catatumbo bölgesinde ELN ile eski FARC mensupları arasındaki çatışmalarda 24'ü sivil 30 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. 70 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ölenler arasında 6'sı silah bırakan eski FARC mensubunun da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çatışmalar nedeniyle iş yerlerinin kepenklerini indirdiği ve okullar dahil tüm kamu binalarının faaliyetlerini askıya aldığı kaydedildi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla Catatumbo bölgesine 300 kişilik askeri gücün sevk edildiği ve silahlı gruplara yönelik operasyon başlatıldığı haberlere yansıdı.

News ID 1923530

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