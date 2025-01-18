Pezeşkiyan'dan 2 şehit hâkim için taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde düzenlenen suikast sonucu şehit olan 2 Yargıtay hâkimi için taziye mesajı yayımladı.

Pezeşkiyan'ın taziye mesajında, ''Bugün düzenlenen hain terör saldırısında ülkenin iki kıdemli yargıçı Hüccetülislam Ali Razini ve Hüccetülislam Muhammed Mukisa'nın şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Tüm hayatlarını ülkenin ulusal güvenliğe karşı işlenen çeşitli suçlarla mücadeleye ve milletimizin haklarını savunmaya adayan iki kıdemli hâkimin yolu güçlü biçimde devam edecek, ülkede adaletin sağlanması sürecinde herhangi bir aksama yaşanmayacaktır.'' denildi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, şehitlerin ailesine taziye dileklerini iletti.

İslam Devrimi Yüksek Mahkemesi'nin 39’uncu Şube Başkanı Hüccetülislam Ali Razini ile 53’üncü Şube Başkanı Hüccetülislam Muhammed Mukisa adlı iki kıdemli yargıç düzenlenen suikast sonucu şehit düştü.