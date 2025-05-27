İran'da bir yargıtay hâkimine suikast

Bugün sabah saatlerinde Şiraz Ceza Mahkemesi 102. Şubesi Yargıtay Hâkimi Ehsan Bakıri, evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındı.

Yargıtay hâkimi Bakıri bu olayda yaşamını yitirdi.

Polis ve güvenlik birimlerinin bu saldırının faili veya faillerini tespit etmek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Fars Eyaleti Yargı Başkanı Recai Nasab, Yargıtay Hâkimi Bakıri’ye yönelik suikasta dair yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Bu sabah iki kişi, Şiraz Ceza Mahkemesi 102. Şubesi Yargıtay hâkimi Bakıri Ehsan Bakıri’nin iş yerine gitmek üzere yola çıktığı sırada saldırı düzenleyerek suikast gerçekleştirdi. Ne yazık ki bu terör saldırısında kendisi şehit oldu.”

Recai Nasab, suikastın Hakim'in iş yerine gidişi sırasında gerçekleştiğini belirtti ve saldırının soğuk silahla yapıldığını belirtti.

Olayın tüm boyutlarının incelendiğini belirten Recaei Nasab, olay yerine güvenlik yetkilileri ve Şiraz Savcılığına bağlı özel cinayet savcısının anında intikal ettiğini ifade etti.

Fars Eyaleti Yargı Başkanı ayrıca, Yargı Erki Başkanı’nın emriyle saldırganların yakalanması ve olayın faillerinin belirlenmesi için özel ve hızlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.