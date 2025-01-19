Rusya’dan İran’a doğalgaz boru hattı Azerbaycan güzergahından geçecek

Rusya Enerji Bakanı Sergey Çivilev, Rusya’dan İran’a doğalgaz taşıyacak boru hattının Azerbaycan üzerinden geçeceğini açıkladı.

TASS haber ajansına konuşan Çivilev, “Boru hattı Azerbaycan üzerinden geçecek, güzergah konusunda anlaşma sağlandı.'' dedi.

Rus yetkili, ''Şu anda müzakerelerin son aşamasındayız, fiyat belirleme sürecindeyiz. Hacimler sabitlenmiş durumda, ancak fiyat her zaman ticari bir meseledir. Bu nedenle her iki taraftan da uzmanlardan oluşan çalışma grupları oluşturuldu ve fiyatlandırma konusunda bir uzlaşma üzerinde çalışılıyor.” diye konuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom ile İran Ulusal Doğalgaz Şirketi (NIGC), Haziran 2024’te Rus gazının İran’a sevkiyatı için bir stratejik mutabakat zaptı imzaladı.