Kassam Tugayları'ndan direniş gruplarına teşekkür

Al Mayadeen televizyonuna göre, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın icra ettiği Aksa Tufanı Harekatı hakkında Ebu Ubeyde, bu operasyonun dünyaya işgalin büyük bir balon olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ebu Ubeyde, "Halkımız 471 gün boyunca özgürlüğü ve kutsalları için benzeri görülmemiş fedakarlıklar gösterdi. Tüm dünya direnişçilerin destansı mücadelesine şahit oldu." dedi.

Sözcü Ebu Ubeyde, ''Halkımız, özgürlüğü ve kutsal değerleri uğruna, 15 aydan uzun bir sürede büyük bir bedel ödedi ve çok sayıda şehit verdi.

Filistin halkının fedakarlıkları ve dökülen kanları boşa gitmeyecek, bunun sonuçları olacaktır.

Bu cihadın büyüklüğü; liderleri İsmail Haniye, Salih el-Aruri ve Yahya Sinvar'ın başını çektikleri şehit konvoylarının şehadete yürüyüşleriyle açıkça görülüyor.

Biz operasyonlarımızı işgal kuvvetlerine yöneltirken onlar tüm ahlaksızlıklarıyla halkımıza karşı yeni vahşet ve soykırım yöntemleri uyguladı.

Askeri yeteneklerin ve savaş ahlakının eşit olmadığı bir savaşla karşı karşıyaydık.'' ifadelerini kullandı.

Hamas’ın ateşkese bağlı olduğunu belirten Ubeyde, arabuluculara Siyonist İsrail’in ateşkese bağlı kalmasını sağlamları için çağrıda bulundu.

Kassam Tugayları Sözcüsü, ''Gazze'ye verdikleri destekten dolayı Lübnan ve Irak'taki direniş gruplarını selamlıyoruz. Bu tarihi mücadelede bize sürekli olarak destek veren İranlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yemen'deki Ensarullah Hareketi ve Lübnan'daki Hizbullah'taki kardeşlerimize, bize destek olmak için ağır bedeller ödedikleri için minnettarız.'' diye konuştu.