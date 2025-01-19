Ayetullah Hamanei, iki şehit hâkimin cenaze namazını kıldırdı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran'da düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Hüccetülislam Ali Razini ile Hüccetülislam Muhammed Mukisa'nın cenaze namazını kıldırdı.
Cenaze namazı Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde yapıldı.
İran'da Yargıtay hâkimlerine suikast
İslam Devrimi Yüksek Mahkemesi'nin 39’uncu Şube Başkanı Hüccetülislam Ali Razini ile 53’üncü Şube Başkanı Hüccetülislam Muhammed Mukisa adlı iki kıdemli yargıç dün saatlerinde Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit düşmüştü.
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