  1. Siyaset
19 Oca 2025 20:55

Ayetullah Hamanei, iki şehit hâkimin cenaze namazını kıldırdı

Ayetullah Hamanei, iki şehit hâkimin cenaze namazını kıldırdı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, terör saldırısı sonucu şehit olan Hüccetülislam Ali Razini ile Hüccetülislam Muhammed Mukisa'nın cenaze namazını kıldırdı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran'da düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Hüccetülislam Ali Razini ile Hüccetülislam Muhammed Mukisa'nın cenaze namazını kıldırdı.

Cenaze namazı Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde yapıldı.

İran'da Yargıtay hâkimlerine suikast

İslam Devrimi Yüksek Mahkemesi'nin 39’uncu Şube Başkanı Hüccetülislam Ali Razini ile 53’üncü Şube Başkanı Hüccetülislam Muhammed Mukisa adlı iki kıdemli yargıç dün saatlerinde Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit düşmüştü.

News ID 1923603

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