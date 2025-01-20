Zarif, Davos zirvesi için İsviçre'ye gitti

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammad Cevad Zarif, 55. Dünya Ekonomi Forumu'na (Davos 2025) katılmak üzere bu sabah İsviçre'ye hareket etti.

Zarif, bu gezide, forumun programlarına katılmanın yanı sıra, çeşitli bölgesel ve küresel konulara ilişkin planlanan panel oturumlarında yer alacak.

55. Dünya Ekonomi Forumu'nun yıllık toplantısı, "Akıllı Çağ için İşbirliği" teması altında 20 Ocak'tan itibaren beş gün boyunca İsviçre'nin Davos şehrinde düzenleniyor.

Etkinlik, 350 hükümet temsilcisi ve 60 devlet ve hükümet başkanı da dahil olmak üzere 130'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin lideri bir araya getirerek küresel zorlukları ele alacak ve ortaya çıkan fırsatları keşfedecek.