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22 Oca 2025 08:54

Kartalkaya'daki otel yangınında can kaybı 76’ya yükseldi

Kartalkaya'daki otel yangınında can kaybı 76’ya yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında can kaybı sayısı 76'ya yükseldi.

Bolu Kartalkaya  Kayak Merkezindeki 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında can kaybı sayısı 76'ya yükseldi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini söyledi.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciası ile ilgili 6 cumhuriyet başsavcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu. Ayrıca Bakan Tunç, yangın faciası ile ilgili başlatılan soruşturmada işletme sahibi dahil 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Daha önce ölü sayısı 66, yaralı sayısı 51 olarak açıklanmıştı.

News ID 1923676

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