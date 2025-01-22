Üst düzey bir kaynak, İran'ın PKK'ya bin 500 İHA verdiğine dair iddiaları yalanladı

Tehran Times’a konuşan İranlı bir güvenilir kaynak, İranlı yetkililer ile PKK üyeleri arasında Irak'ta gizli bir toplantı yapıldığıyla ilgili iddiaları yalanladı.

İsmini vermek istemeyen kaynak, Türk medyasının İran'ın PKK'ya bin 500 İHA verdiğine dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Yeni Şafak da dahil olmak üzere birkaç Türk medya kuruluşu, İranlı yetkililerin Irak pazarında PKK temsilcileriyle buluştuğunu ve PKK tarafının İran'dan 2 bin kamikaze insansız hava aracı talep ettiğini ve İran tarafının da PKK'ya bin 500 İHA verdiğini iddia etti. Bazı Türk basın kuruluşları ayrıca İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Esmail Kaani'nin de Mazlum Abdi ile Irak'ta bir araya geldiğini iddia etmişti.

Tehran Times'a konuşan kaynak, kesinlikle böyle bir görüşmenin olmadığı ve bu iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtti.