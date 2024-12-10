Irakçi, UAEA Başkanı Grossi ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu telefon görüşmesinde İran ile UAEA arasında koruma önlemleri anlaşması niteliğindeki işbirliğinin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Irakçi, UAEA Yönetim Kurulunun bazı üyelerinin, Grossi'nin Tahran'a yaptığı son ziyaret sırasında koruma önlemleri meselelerinin çözümünde ilerleme kaydetme çabalarının başarısız olmasına yol açan yapıcı olmayan eylemlerini şiddetle eleştirerek, "İran bu tür tedbirlere kararlı bir şekilde yanıt vermekte herhangi bir tereddüt göstermediği gibi, belirlenen teknik çerçevesinde Ajans ile yapıcı bir işbirliği yapmaya hâlâ hazır ve isteklidir" dedi.

UAEA Başkanı Grossi ise, ajansın İran'la ciddi bir şekilde işbirliği yapma kararlılığını vurgulayarak, görevleri ve yetkileri çerçevesinde mevcut sorunların çözümü için uygun ortamın yaratılması amacıyla diğer taraflarla istişarede bulunacağını belirtti.