Sağlık Bakanlığından Kartalkaya yangınıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yaralananların sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada 12 yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir."

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti,