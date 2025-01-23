Mirzoyan: Rusya ve İran ile iş birliği içindeyiz

Armenpress'e göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugün Çarşamba günü Moskova'dan dönüşünün ardından Erivan'ın İran ve Rusya ile yakın ilişkiler içinde olduğuna vurgu yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, "Moskova'daki çalışma ziyaretimden döndüm ve yardımcım bir gün önce Tahran'dan döndü. Rusya ve İran'daki ortaklarımızla çok yakın temas halindeyiz." dedi.

Ararat Mirzoyan, "Birçok konuyu birlikte koordine ediyor ve karşılıklı anlayış ortamında iş birliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.