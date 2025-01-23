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23 Oca 2025 10:25

Mirzoyan: Rusya ve İran ile iş birliği içindeyiz

Mirzoyan: Rusya ve İran ile iş birliği içindeyiz

Ermenistan Dışişleri Bakanı, Moskova'dan dönüşünün ardından ülkesinin parlamentosunda yaptığı açıklamada, Rusya ve İran ile karşılıklı anlayış ortamında iş birliği yaptıklarını belirtti.

Armenpress'e göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugün Çarşamba günü Moskova'dan dönüşünün ardından Erivan'ın İran ve Rusya ile yakın ilişkiler içinde olduğuna vurgu yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, "Moskova'daki çalışma ziyaretimden döndüm ve yardımcım bir gün önce Tahran'dan döndü. Rusya ve İran'daki ortaklarımızla çok yakın temas halindeyiz." dedi.

Ararat Mirzoyan, "Birçok konuyu birlikte koordine ediyor ve karşılıklı anlayış ortamında iş birliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

News ID 1923710

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