Dışişleri Bakanı Irakçi Kabil'e gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Afganistan'daki yönetim yetkilileriyle görüşmeler yapmak amacıyla Kabil'e doğru hareket etti.

Bu Irakçi'nin dışişleri bakanı olarak göreve gelişinden bu yana Afganistan'a yaptığı ilk ziyaret.

Bir günlük bu gezide Afganistan'daki yönetim yetkilileriyle ilgi duyulan konular veya ortak kaygılar ele alınacak.

Bu gezide Dışişleri Bakanı'na ekonomi aktivistlerinden oluşan bir heyet eşlik ediyor.

İki komşu halk arasında derin tarihi, kültürel, dilsel ve dini bağlar, İran ve Afganistan arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini, her iki halkın yüksek menfaatlerini temin etmek ve karşılaşılan zorluklarla mücadele etmek adına bu dönemde önemli bir ihtiyaç haline getirmiştir.