İran Almanya'ya hangi ürünleri ihraç ediyor?

İran ve Almanya, 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 1 milyar 370 milyon euro değerinde ticaret gerçekleştirdi.

Alman Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, bu ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4'lük bir artış gösterdi.

Söz konusu dönemde Almanya'nın İran'a ihracatı 1.16 milyar euroya ulaştı ve 2023 yılındaki 1.09 milyar euroya göre %6 arttı. Ancak İran'ın Almanya'ya ihracatı, bir önceki yılın aynı döneminde 222 milyon euro iken, %6 azalarak 208 milyon euro oldu.

Kasım 2024'te ise iki ülke arasındaki ticaret hacmi 124 milyon euro olarak kaydedildi ve bu rakam bir önceki yılın aynı ayında 122 milyon euro iken %2 artış gösterdi. Bu ticaretin 101 milyon eurosu Almanya'nın İran'a ihracatından oluşurken, İran'ın Almanya'ya ihracatı %17 artışla 23 milyon euroya yükseldi.

İran'ın Almanya'ya ihracatındaki ürün dağılımı:

• %98.2 Gıda ürünleri ve hayvancılık

• %56 Gıda dışı ham maddeler (yakıt dışı)

• %25 Kimyasal maddeler ve ilgili ürünler

• %19.5 Üretim malları (malzemelere göre sınıflandırılmış)

• %2.3 Otomobil ve endüstriyel makineler