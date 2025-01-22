İran: Azerbaycan ile ticarette hedef 10 milyar dolar

16. İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı 21-22 Ocak tarihlerinde Tahran'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev başkanlık etti.

Toplantıda, ulaşım, bankacılık, yatırım, enerji, turizm ve diğer ekonomik konuların ele alındı.

Toplantı sırasında konuşan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Bu toplantıyla, iki dost ve komşu ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde yeni bir sayfa açılacak.'' dedi.

Sadık, ''2024 yılında İran ile Azerbaycan arasındaki toplam ticaret hacmi 583 milyon dolara ulaştı.'' ifadesini kullandı.

Bakan Sadık, Azerbaycan'la ticarette yeni hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı sırasında iki ülke arasında ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı.