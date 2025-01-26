Irakçi, Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Kabil ziyareti kapsamında Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki bu görüşmede İran heyetini karşılarken, bu görüşmenin İran'la ilişkilerin geliştirilmesine katklı sağlamasını temenni etti.

"İran ve Afganistan iki komşu Müslüman ülkedir ve her zaman birbirlerinin acılarını ve sevinçlerini paylaşırlar" diyen Muttaki, "Gezinizin verimli geçeceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ise bu görüşmede, İran ve Afganistan’ın iki dost, kardeş ve Müslüman ülke olarak nitelendirdi.

İran ve Afganistan'ın birbirleriyle çok derin tarihi ve kültürel bağları olduğunu belirten Irakçi, “İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler oldukça iyi düzeydedir ve bu gezi sırasında iki ülkenin ve iki milletin ulusal çıkarları doğrultusunda ilişkileri mümkün olduğu kadar genişleteceğimizi umuyorum” dedi.

Bakan Irakçı, Afganistan'daki yönetim yetkilileriyle görüşmeler yapmak amacıyla bu sabah Kabil'e gitti.

Bu gezide Dışişleri Bakanı'na ekonomi aktivistlerinden oluşan bir heyet eşlik ediyor.