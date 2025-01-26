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26 Oca 2025 09:40

Bekayi'den Irakçi'nin Kabil ziyaretiyle ilgili açıklama

Bekayi'den Irakçi'nin Kabil ziyaretiyle ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin Afganistan’a gerçekleştireceği resmi ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin Afganistan'a yapacağı resmi ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bekayi, X platformunda yaptığı açıklamada, bu ziyaretin İran'ın komşuluk politikasının bir parçası olduğunu ve ülkeler arasındaki ortak çıkarlar ve endişeler doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirtti.

Sözcü Bekayi, "Bu ziyaret, iki ülke arasında güçlü bağlardan faydalanarak karşılıklı çıkarları güvence altına almak için bir dönüm noktası olabilir" ifadelerini kullandı.

News ID 1923787

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