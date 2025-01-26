  1. Türkiye
26 Oca 2025 13:06

Hakan Fidan Bağdat’ta

Hakan Fidan Bağdat’ta

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmî bir ziyaret gerçekleştirmek ve bazı temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a ulaştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’a ulaştı.

Ziyaret çerçevesinde, Bakan Fidan’ın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması bekleniyor. Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin artırılması adına önemli temaslarda bulunacak.

Bakan Fidan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in de yer aldığı yetkililerle görüşecek.

News ID 1923801

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