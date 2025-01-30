Irakçi, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sanim ile bir araya geldi.

Bakan Irakçi, Katarlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Doha'ya gitti.

Irakçi'nin Katarlı yetkililerle yapacağı görüşmede bölgedeki güncel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınacak.

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirmek de bu gezinin gündeminde yer alıyor.