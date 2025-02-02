Allah'ın izniyle Gazze, Siyonist rejime karşı galip gelecek

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran'da düzenlenen 41. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması'na katılan seçkin Kur'an kârileri ve hâfızları ile Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde bir araya geldi.

İmam Hüseyin'in (a.s) doğum gününü kutlayan Devrim Lideri Ayetullah Hamanei görüşmede, Kur'an-ı Kerim Yarışması’nı düzenleyenlere teşekkür etti.

Gazze’nin Siyonist rejime galip geldiğini vurgulayan Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Tevekkülün şartı, Allah’a kesin bir şekilde inanmak ve O’nun izniyle imkânsız görünen şeylerin mümkün olabileceğini bilmektir" dedi.

Gazze halkının Siyonist rejim ve ABD’ye karşı kazandığı zaferi, imkansız bir şeyin gerçekleşmesinin örneği olarak değerlendirerek, “Küçük Gazze bölgesinin halkının ABD gibi büyük bir güce karşı savaşıp onu kazanacağı söylendiğinde kimse buna inanmazdı; ancak bu imkansız şey, Allah'ın izniyle gerçekleşti” ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, emperyalizmin sadece İran halkıyla değil, dünya halklarının çoğuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, “İran halkının diğerlerinden farkı, Amerika'nın saldırgan, yalancı, aldatıcı ve sömürgeci olduğunu ve hiçbir insani ilkeye bağlı olmadığını cesaretle söyleyebilmesidir. Bu yüzden ‘Amerika’ya ölüm’ sloganı atıyorlar, ancak diğerleri bu gerçekleri dile getirmede ve ABD'ye karşı çıkıp emperyalizmle mücadelede üzerlerine düşeni yapma cesaretine sahip olmadıkları için hiçbir sonuca varamıyorlar” ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri, sonuç almak için sabır ve çaba göstermenin gerekliliğini vurgulayarak, İran halkının tüm emperyalistlere karşı 46 yıl süren sabır ve mücadelesinin ülkenin her alanda gelişimine neden olduğunu belirtti.